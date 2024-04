Arlo Parks, o furacão do indie soul que conquistou os corações da Gen Z

Com apenas 23 anos, a cantora e compositora britânica Arlo Parks é um furacão do indie soul. Na estrada há cinco anos, a jovem artista já lançou dois álbuns e acumula fãs entre a Gen Z.

Daniella Franco, da RFI

Tudo começou com a faixa "Cola", lançada por Arlo Parks em 2018, em que a cantora aborda as dores de uma traição de forma delicada e poética. A voz aveludada e a sensibilidade da cantora, regadas a uma moderna batida trip hop, conquistaram fãs entre as novas gerações.

O primeiro álbum da britânica, "Collapsed in Sunbeams", chegou a ser o terceiro mais tocado no Reino Unido e ganhou o Mercury Prize de melhor disco em 2021. O trabalho também rendeu três indicações da Arlo para o Brit Awards, a principal premiação de música no Reino Unido.

Em 2023, a artista lançou seu segundo álbum, "My Soft Machine", em que aposta em parcerias com outros jovens talentos da cena pop, como Phoebe Bridgers e Lous and the Yakuza. É neste disco que está a faixa "I'm sorry", em destaque na playlist da Programação Musical da RFI.

