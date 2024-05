EUA sancionam empresas de Rússia e China por guerra na Ucrânia

WASHINGTON, 1 MAI (ANSA) - O governo dos Estados Unidos impôs nesta quarta-feira (1º) sanções contra quase 300 empresas da Rússia, da China e de outros países acusadas de apoiar a invasão à Ucrânia.

Segundo comunicado do Departamento do Tesouro, a medida debilita "ainda mais a capacidade" de Moscou "sustentar sua máquina de guerra, continuando uma campanha multilateral para limitar as receitas do Kremlin e o acesso ao material de que necessita para levar a cabo sua guerra ilegal".

"As ações de hoje miram a base militar-industrial e os programas de armas químicas e biológicas da Rússia, bem como empresas e indivíduos em países terceiros que ajudam a Rússia a adquirir insumos essenciais para armas ou equipamentos de defesa", diz a nota.

De acordo com o governo americano, o apoio de companhias da China e de outros países "possibilita" que o regime de Vladimir Putin mantenha sua invasão à Ucrânia e representa uma "significativa ameaça à segurança internacional".

"Alertamos repetidamente que as empresas enfrentarão consequências significativas por fornecer apoio material à guerra da Rússia", reforçou a secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Os EUA também sancionaram mais suspeitos de envolvimento na morte do líder de oposição Alexey Navalny, vítima de um mal súbito em uma prisão na Sibéria em fevereiro passado. (ANSA).

