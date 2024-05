PF resgata em Londres livro de 1823 furtado há 16 anos no museu Goeldi de Belém

A Polícia Federal recuperou nesta quarta-feira, 1º de maio, em Londres, o livro Simiarum et vespertilionum Brasiliensium species novae, que havia sido furtado do Museu Emílio Goeldi, em Belém, em 2008. A obra, datada de 1823, de autoria do alemão Johann Baptist von Spix, faz parte de uma rara coletânea sobre a fauna e a flora brasileiras, com foco em macacos.

A recuperação da relíquia se deu após cooperação policial internacional entre a adidância da PF no Reino Unido e a Unidade de Artes e Antiguidades Polícia Metropolitana de Londres (Scotland Yard).

A diligência se deu na esteira das investigações sobre o furto ocorrido no Museu Emílio Goeldi, instituição fundada em 1911 em Belém.

Em 2011, o Ministério Público denunciou três servidores do Museu Goeldi por peculato culposo.

Segundo a PF, as investigações seguem para identificação do ladrão e de eventuais responsáveis pela venda dos livros.

Em dezembro de 2023, a corporação recuperou a obra a Reise in Chile und auf dem Amazonstrome na Argentina.

Em março passado os federais resgataram a obra holandesa De India utriusque re naturali et medica, de Guilherme Piso, também em Londres.