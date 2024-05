Passageiro e motorista saem de carro em movimento, que despenca; veja vídeo

Imagens registraram o momento que um passageiro e uma motorista saem de um carro em movimento, em Santa Catarina.

O que aconteceu

A suspeita dos policiais é de que o casal estaria discutindo antes do acidente. O caso ocorreu no último sábado (27), por volta das 15h45, na rodovia SC-410, em São João Batista, Santa Catarina.

Depois que eles saem do veículo, o carro cai em uma ribanceira e fica preso nos galhos. A Polícia Militar Rodoviária divulgou as imagens das câmeras de segurança e disse ter retirado o automóvel do local.

O vídeo mostra primeiro o momento que um homem sai do carro em movimento Ele cai no chão, aparece falando com quem está dentro do veículo e depois vai para o outro lado da rodovia.

Na sequência, a motorista faz uma manobra, dá ré e também sai do carro em movimento antes dele cair na ribanceira. O automóvel chega a bater em um muro antes de pegar a outra faixa da rodovia.

As imagens mostram que o homem depois se aproxima da motorista. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o casal não quis receber atendimento e teria ido embora do local andando.