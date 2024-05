PR: Vídeo mostra deputado federal agredindo empresário em Foz do Iguaçu

Do UOL, em São Paulo

O deputado federal Luciano Alves (PSD-PR) foi filmado em uma briga com um empresário em Foz do Iguaçu, no Paraná, na última segunda-feira (29).

O que aconteceu

Nas imagens, é possível ver o deputado discutindo com o empresário. Após o bate-boca, que envolvia o parlamentar e outras pessoas, Luciano empurra o homem, que cai. Depois da agressão, o político se afasta do grupo.

O empresário é Darlon Dutra, dono de uma página de notícias da cidade. Nas suas redes, ele diz que a discussão começou em um restaurante local, durante uma "confraternização com muitos amigos". "Fomos abordados pelo deputado Luciano Alves, que incomodou nossos convidados. Educadamente, pedimos que se afastasse para preservar o ambiente festivo", diz.

A discussão continuou ao deixarmos o evento, resultando em agressão por parte dele. Posteriormente, sua irmã Ane Alves ameaçou-me, tornando a situação ainda mais desagradável , alega Darlon.

Darlon diz ainda que registrou um boletim de ocorrência na Polícia Militar. "Tomei as medidas necessárias para garantir minha segurança", escreve.

Em nota, o deputado afirma que a briga foi uma situação fabricada. "As evidências indicam que esta foi uma armação deliberada, planejada por indivíduos que possuem um histórico de perseguição contra minha pessoa, que remonta ao período anterior à minha campanha eleitoral", alega.