Controlador do Estado de Israel cobra que Netanyahu e chefe militar cooperem com inquérito sobre 7 de outubro

JERUSALÉM (Reuters) - O auditor estatal de Israel cobrou nesta quarta-feira que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o chefe das forças armadas cooperem com uma investigação oficial sobre como o Hamas conseguiu realizar o ataque de 7 de outubro em Israel que desencadeou a guerra em Gaza.

O controlador do Estado, Matanyahu Englman, disse nos primeiros dias da guerra que pretendia investigar os eventos em torno do ataque de 7 de outubro, o mais letal dos 75 anos de história do país.

Em dezembro, ele afirmou que seu gabinete “não deixaria pedra sobre pedra” ao analisar as “falhas em vários sistemas” que levaram ao ataque de 7 de outubro, durante ele e posteriormente, e que a maioria dos planos de auditoria do seu gabinete para 2024 se focaria no inquérito.

“Após mais de seis meses de guerra, os cidadãos de Israel têm o direito a respostas sobre todos os responsáveis pelo fracasso - e o controlador do Estado está determinado a fornecê-las”, escreveu Englman, em cartas a Netanyahu e ao chefe de gabinete Herzi Halevi, segundo uma publicação no Facebook de seu gabinete.

O Gabinete do Primeiro-Ministro rejeitou as acusações de Englman e disse que está cooperando totalmente com o gabinete da Controladoria, acrescentando que ficou sabendo da carta do controlador pela imprensa.

“Todos os pedidos foram respondidos totalmente, incluindo várias questões sobre o primeiro-ministro, apesar de as equipes do Gabinete do Primeiro-Ministro estarem trabalhando 24 horas por dia em questões da guerra”, disse um comunicado de seu gabinete.

A emissora pública israelense Kan informou que, em suas cartas, o controlador do Estado disse que o Gabinete do Primeiro-Ministro e o gabinete de segurança não estavam cooperando completamente com seu gabinete, causando atrasos na auditoria.

