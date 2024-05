Homenagem a Senna em Ímola reúne mais de 20 mil pessoas

ÍMOLA, 1 MAI (ANSA) - Mais de 20 mil pessoas, incluindo muitos torcedores brasileiros, participaram do evento desta quarta-feira (1º) no autódromo de Ímola, na Itália, em homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna e ao piloto austríaco Roland Ratzenberger, mortos em dois acidentes no Grande Prêmio de San Marino de 1994.

"Concluímos um dia extraordinário e histórico, no qual lembramos o 30º aniversário da morte de Senna e Ratzenberger.

Mais de 20 mil pessoas foram ao autódromo hoje, testemunhando o sentimento que ainda existe por eles e pelos valores que encarnaram", disse o prefeito de Ímola, Marco Panieri.

A cerimônia teve um minuto de silêncio em memória dos dois pilotos, e autoridades depositaram coroas de flores nas curvas Tamburello e Villeneuve, palcos dos acidentes de Senna e Ratzenberger, respectivamente.

O evento contou com a participação dos ministros italianos Antonio Tajani (Relações Exteriores) e Anna Maria Bernini (Universidade e Pesquisa) e dos ministros das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e da Áustria, Alexander Schallenberg.

Também compareceram Bruno Senna, sobrinho de Ayrton, o CEO e presidente da F1, Stefano Domenicali, o governador da Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, o mandatário do Automóvel Clube da Itália (ACI), Angelo Sticchi Damiani, e os pais de Ratzenberger, Rudolf e Margit, além de representantes do governo de San Marino.

"Quatro nações se encontraram para celebrar os valores do esporte que Ayrton e Roland encarnaram, se tornando uma ponte de paz, fraternidade e diálogo entre povos", acrescentou o prefeito de Ímola. (ANSA).

