Lula promete 'inovar' no G20 com 'pauta social'

SÃO PAULO, 1 MAI (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu "inovar" com uma "pauta social" na cúpula de líderes do G20, que acontecerá em 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

Em discurso nesta quarta-feira (1º) pelo Dia do Trabalhador, o petista disse que o governo federal "tem a responsabilidade de, junto com as centrais sindicais, entidades, estudantes, universidades e aposentados, fazer a maior manifestação política social, dizendo aos 20 presidentes do mundo inteiro o que o povo deseja que a gente faça".

"Vamos ter aqui no Brasil o G20, e nós vamos inovar, a nossa pauta vai ter uma pauta social", afirmou Lula durante evento organizado por sindicatos no estádio do Corinthians, time do coração do mandatário, na zona leste de São Paulo.

Uma das bandeiras do Brasil na presidência do G20 é a criação de uma aliança global contra a fome e a pobreza, e o governo espera avançar nesse tema em uma reunião técnica em Teresina, no Piauí, entre 21 e 24 de maio.

Durante o discurso pelo Dia do Trabalhador, Lula também mandou um recado para as "elites" e disse que vai "provar mais uma vez que um metalúrgico vai consertar o país que elas quase estragaram".

Além disso, voltou a defender o fim da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, tema que motivou uma crise com o Congresso, e ressaltou que a medida não beneficiou a classe trabalhadora.

"A gente faz desoneração quando o pobre ganha, quando o trabalhador ganha, mas não haverá desoneração para favorecer os mais ricos", garantiu o presidente, acrescentando que o setor privado não se comprometeu a gerar empregos em troca dos benefícios fiscais. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.