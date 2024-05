Fed diz em comunicado que houve falta de progresso na inflação nos últimos meses

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) afirma que houve uma falta de progresso na redução da inflação nos últimos meses no país, o que exige que a instituição permaneça "muito atenta" aos riscos inflacionários, segundo destacou o comunicado do BC dos Estados Unidos após decisão que manteve os juros inalterados no país.

"Dados recentes sugerem que a atividade continua se expandindo em ritmo sólido", afirma o texto, que também destaca as incertezas para a perspectiva econômica, ao continuar registrando taxas de inflação muito elevadas, apesar das marcas de desaceleração vistas no último ano.

Apesar disso, o BC afirma que os riscos para atingir metas em emprego e inflação estão mais equilibrados nos EUA, com progresso visível no último ano, com ganhos no emprego robustos e taxa de desemprego em nível baixo.