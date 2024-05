Com fortes chuvas, ponte sobre rio é arrastada e desaparece no RS

Uma ponte foi arrastada pela força da água em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Com as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, o nível do rio subiu e arrastou a ponte. Os temporais deixaram dez mortos e mais de mil desabrigados, segundo a Defesa Civil.

O vídeo mostra que a ponte foi levada pela água. Apenas as pontas da estrutura que se mantiveram em pé. O município de Rio Pardo decretou situação de emergência por causa das chuvas.

Entre os dias 1º e 30 de abril, Rio Pardo registrou uma das maiores médias históricas de chuvas nos últimos 40 anos, segundo a Defesa Civil.

Previsão de chuvas

Temporais devem continuar nos próximos dias, prevê Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Até amanhã (2), são previstas chuvas que podem superar os 200 mm entre o Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina, além de granizo, descargas elétricas e ventos com rajadas acima de 80 km/h.

Defesa Civil orienta população a se prevenir. ''É importante que a população adote medidas preventivas como permanecer em casa, se puder, evitar atravessar áreas alagadas ou inundadas e procurar prestar auxílio a pessoas vulneráveis (idosos, pessoas doentes ou com dificuldade de mobilidade)."