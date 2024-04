BYD responde a Abel Ferreira após técnico dizer que não curte elétricos

Em vídeo nas redes sociais, a BYD devolveu de forma bem-humorada a afirmação do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, de que não gosta de carros elétricos - declaração que foi dada após o treinador português ganhar um Dolphin Mini na conquista do Paulistão 2024 no último domingo.

O que aconteceu

Após ganhar o campeonato e o carro, Abel Ferreira - um fã de carros clássicos e automobilismo - não se mostrou empolgado com o fato de ter um modelo elétrico chegando à sua garagem.

Não gosto de carro elétrico, acho que não podia falar isso. Ainda vou ver o que vou fazer com isso Abel Ferreira, em entrevista à ESPN

A marca usou de bom humor para rebater o técnico, sem citá-lo nominalmente, ressaltando uma das maiores qualidades de seu modelo Dolphin Mini com um vídeo em suas redes sociais.

O compacto é visto na peça publicitária fazendo uma baliza que um Ford Mustang - carro clássico que Abel Ferreira possui - não consegue completar por ser grande demais.

A BYD respeita o gosto de todos. Mas quando o assunto é aproveitar o melhor da cidade, um carro compacto, versátil e 100% elétrico se sai muito melhor. Por isso o BYD Dolphin Mini já é campeão de vendas. E, vamos combinar, tem lugar pra todo mundo. Menos nessa vaga aí.

Confira o vídeo:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.