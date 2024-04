'Tanque do Juízo Final' que sobreviveu a Chernobyl é destruído na Ucrânia

A Ucrânia teria explodido um histórico tanque de combate da era soviética durante um ataque à Rússia. Um vídeo foi postado no Twitter/X com um drone interceptando o blindado de combate conhecido como "Ladoga".

O que foi o Ladoga?

O veículo foi concebido na década de 1970 e foi feito para ser meio de transporte para altos funcionários do Kremlin no caso de um ataque nuclear ao país.

O fato de ter sido concebido para esta utilidade fez com que o Ladoga fosse apelidado de "Tanque do Juízo Final". Ele foi testado em campo após o desastre da usina nuclear de Chernobyl, em abril de 1986, quando realizou "reconhecimento químico" da área.

Ele tinha sistema de ventilação e armazenamento para alimentos e água, que podiam durar até 48 horas para sua tripulação.

O blindado tem o casco de um tanque T-80 com um motor de turbina a gás de 1.250 cv. Quatro ou cinco Ladogas foram feitos, segundo o The Telegraph.

O vídeo do ataque, com a insígnia da 63ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, traz a câmera de bordo do drone responsável pela investida no tanque Ladoga.

Rare vehicle of the day? Ladoga gets hit by fpv drone. Once a transport vehicle for VIPs, now a target of FPVs.https://t.co/ZAHs1kJ2M5 pic.twitter.com/MmmKwXlJPA -- Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) March 26, 2024

Um especialista escutando pela Business Insider disse que foi "extremamente surpreendente" ver o veículo em campo, já que não houve imagens do Ladoga saindo de suas instalações de armazenamento, o que poderia sugerir que foi transferido com "algum grau de sigilo".

Para especialistas, o fato de o modelo estar em campo tem ligação com a Rússia estar sendo forçada a recorrer a modelos soviéticos mais antigos para compensar as suas perdas desde que lançou sua ofensiva, em 2022.

