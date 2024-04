O.J. Simpson imortalizou carro de fuga e fez até Ford mudar relançamento

Ex-jogador de futebol americano e ator, O.J. Simpson morreu na última quarta-feira, aos 76 anos, vítima de câncer de próstata.

Popular durante sua carreira, ele viu sua vida mudar de rumo após seu envolvimento em uma grande polêmica em 1994, quando foi suspeito de matar sua ex-mulher, Nicole Brown, e um amigo dela, Ronald Goldman. Indiretamente, na ocasião, acabou por imortalizar um ícone automotivo dos EUA: o Ford Bronco, veículo que usou para fugir da polícia em perseguição cinematográfica.

O que aconteceu

Em 17 de junho de 1994, Simpson foi perseguido pela polícia por 96 km e depois se trancou em seu Bronco. Tudo foi visto por, de acordo com estimativas, 95 milhões de pessoas pela TV.

Simpson era acusado de ter matado sua ex-mulher, Nicole Brown, e um garçom de quem ela era amiga, Ronald Goldman. Depois de julgado, ele foi absolvido em 3 de outubro de 1995.

O Ford Bronco foi produzido nos Estados Unidos de 1966 até 1996, quando foi descontinuado. Para muitos, o modelo ficou conhecido como 'o carro de O.J. Simpson'.

O Ford Bronco teve seu retorno anunciado em 2020. Ele seria exibido através de evento primeiramente marcado para o dia 9 de julho - justamente aniversário de O.J. Simpson, o que gerou polêmica.

Na época, a Ford passou o lançamento para o dia 13 de julho, citando que fez isso devido a "algumas preocupações levantadas anteriormente sobre a data, que foi pura coincidência."

Antes disso, a marca teve outro problema envolvendo o retorno do Bronco e o Caso O.J. Simpson. Em seu Twitter, pediu que seus seguidores contassem as histórias que tivessem vivido no veículo. Em vez de histórias pessoais, os seguidores mandaram centenas de imagens da perseguição ao ex-jogador.

O novo Ford Bronco chegou ao mercado em 2021 e é vendido até hoje pela montadora norte-americana. O Brasil recebeu apenas a versão batizada de Bronco Sport.

