Ucrânia recebe US$1,5 bi em financiamento no âmbito do programa do Banco Mundial

29/03/2024 11h01 (Reuters) - A Ucrânia recebeu uma parcela de 1,5 bilhões de dólares de financiamento ao abrigo de um programa do Banco Mundial, disse o primeiro-ministro Denys Shmyhal nesta sexta-feira, ajudando-a a pagar o seu orçamento e despesas sociais enquanto se defende contra a invasão russa. A Ucrânia depende da ajuda financeira dos seus parceiros ocidentais, mas o financiamento estrangeiro diminuiu nos primeiros dois meses deste ano e um pacote de ajuda dos EUA foi bloqueado pelos republicanos no Congresso durante meses. O novo bloco de ajuda do Banco Mundial foi financiado pelo Reino Unido e pelo Japão, disse Shmyhal. "984 milhões de dólares vêm do Japão e 516 milhões de dólares do Reino Unido. Os fundos cobrirão gastos orçamentários para necessidades sociais e humanitárias e reconstrução", escreveu ele no X. No início de março, a Ucrânia recebeu uma primeira parcela de ajuda de 4,5 bilhões de euros (4,9 bilhões de dólares) ao abrigo de um programa de financiamento provisório da União Europeia. Kiev gasta a maior parte das suas receitas próprias para financiar os seus esforços de defesa desde a invasão russa em fevereiro de 2022, deixando Kiev fortemente dependente do financiamento dos parceiros ocidentais para cobrir as suas despesas sociais. (Reportagem de Yuliia Dysa)