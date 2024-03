Cidade do Rio de Janeiro anuncia fim da epidemia de dengue

Do UOL, em São Paulo

O secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, anunciou hoje o fim da epidemia de dengue na cidade.

O que aconteceu

"O número de casos na cidade do Rio de Janeiro caiu muito, temos menos de 500 casos por dia, os polos de atendimento começam a ficar muito vazios", disse Soranz em entrevista à GloboNews.

Funcionários e centros de atendimento focarão agora na campanha de prevenção da influenza, o vírus da gripe, a partir de domingo (31).

Rio teve quase 100 mil casos de dengue e 7 mortes em 2024. "É sempre uma preocupação, mas a gente vê o panorama epidemiológico mudando completamente nas últimas duas semanas", afirmou Soranz.

O secretário destacou ainda que, apesar do alto número de casos, a taxa de letalidade foi baixa, e pediu que os pais aproveitem a última semana da vacinação contra a dengue na cidade. A campanha vai até o dia 6 de abril, e, segundo Soranz, mais de 100 mil crianças foram vacinadas até o momento.

Cuidados para evitar proliferação do Aedes aegypti devem continuar. A secretaria municipal recomenda esvaziar recipientes com acúmulo de água parada, preencher os vasos de planta com areia e limpar ralos e calhas.

Cidade decretou estado de emergência devido à dengue em 5 de fevereiro. À época, a cidade bateu recorde no número de internações pela doença.

OMS alertou ontem que surto de dengue nas Américas pode ser o "pior da história". Até terça (26), mais de 3,5 milhões de casos e mil mortes foram registrados no continente, com Brasil, Paraguai e Argentina com os cenários mais preocupantes.