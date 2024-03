Novo SUV chinês de 7 lugares chega ao Brasil e roda 1.150 km sem abastecer

A Seres revelou hoje a chegada de um novo carro ao Brasil. A empresa chinesa trouxe ao país SUV elétrico plug-in E5, que passará por processo de homologação.

O que aconteceu

Duas unidades do Seres E5 PHEV foram trazidas pela marca ao Brasil para passar pelos testes, que segundo a marca estão sendo realizados simultaneamente no Brasil e na China para agilizar o processo.

Modelo híbrido plug-in tem capacidade para sete pessoas e tem como principal atrativo a grande autonomia, podendo rodar 1.150 km - sendo 94 km no modo elétrico.

Carro conta com motor 1.5 a combustão, ligado a conjunto elétrico alimentado por bateria de 19,27 kW, gerando 176 cv de potencia.

Atualmente a marca já conta com um modelo a venda no Brasil: o totalmente elétrico Seres 5, com preços que variam entre R$ 220 mil e R$ 270 mil de acordo com a versão.

Além do E5 e do Seres 3, está prevista a chegada de outros três modelos: Seres 5, M5 EVR e M7 EVR, todos elétricos.