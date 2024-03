Fazendinhando: A ONG que leva arquitetura para casas em favela de SP

A possibilidade de trabalhar com a função social da arquitetura fez Esther Carro apostar nessa carreira quando ainda era adolescente. Moradora do Complexo de Paraisópolis, em São Paulo, ela fundou em 2021 o Instituto "Fazendinhando", no bairro Jardim Colombo, do mesmo complexo.

A organização leva conceitos técnicos de arquitetura para reformar moradias nas favelas e capacita moradores para que eles possam melhorar os espaços onde vivem. Em entrevista ao Divã de CNPJ da próxima segunda-feira (1), no Canal UOL, Esther diz que a arquitetura social leva dignidade à vida das pessoas.

Eu entendo que a arquitetura traz um benefício para todas as pessoas. Para além de classe, raça, gênero. A arquitetura é benéfica. Mas quando falamos sobre arquitetura social, nós estamos falando de dignidade, nós estamos falando de saúde. [...] Quando falamos sobre intervir em moradia nas favelas, falamos diretamente sobre a sobrevivência das pessoas.

São casas sem banheiro, moradias com mofo que são transformadas em um projeto de arquitetura para trazer conforto às famílias. Além do trabalho de planejamento e reforma, o "Fazendinhando" trabalho com capacitação de mulheres no projeto "Fazendeiras", ensinando serviços técnicos como pintura, acabamento para reformas, encanamento.

As participantes saem do projeto qualificadas para trabalho no mercado de arquitetura e construção civil, geralmente dominado por homens.

No videocast Divã de CNPJ com Facundo Guerra, Esther Carro fala sobre sua trajetória e os caminhos para a arquitetura social no Brasil. O programa é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast.

