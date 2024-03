Ex-ministro: Haddad surpreendeu; Guedes fez serviço eleitoral a Bolsonaro

O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega elogiou no UOL News da manhã desta quinta-feira (28) a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O ministro Haddad surpreendeu positivamente. O teto de gastos foi uma coisa bem bolada e está perseguindo o déficit zero [...] Eu diria que os escorregões que o ministro dá aqui e acolá para contentar as bases do eleitorado do PT e até as falas do presidente, o mercado não presta muita atenção por achar que faz parte do jogo.

Ele também criticou Paulo Guedes, que, segundo ele, se pôs a "serviço" da estratégia eleitoral de Bolsonaro.

Paulo Guedes, que professa há 40 anos ou mais um crédulo liberal, não podia concordar com o calote dos precatórios. Ele não podia concordar com a regra que reduziu unilateralmente, ferindo o pacto federativo, o ICMS dos estados para reduzir o preço da gasolina e do diesel e fazer com que o Bolsonaro melhorasse sua popularidade.

O Paulo Guedes, apesar do seu liberalismo exacerbado, acabou se pondo a serviço de uma estratégia eleitoral. O que não aconteceu até agora com Haddad.

Veja a íntegra do programa: