Ex-produtor Harvey Weinstein hospitalizado em Nova York

O ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein foi hospitalizado no sábado em seu retorno a Nova York, depois que a Corte de Apelações da cidade anulou sua condenação de 2020 por acusações de crimes sexuais.

A decisão judicial apertada, de 4 votos a 3, anulou de maneira surpreendente um dos casos decisivos do movimento #MeToo, embora Weinstein continue preso por uma sentença separada de 16 anos por estupro determinada na Califórnia.

"O Departamento Penitenciário de Nova York determinou que o senhor Weinstein precisava de atendimento médico imediata", afirmou seu advogado, Arthur L Aidala, em um comunicado.

A polícia informou que Weinstein foi levado para o hospital Bellevue de Nova York.

Na quinta-feira, a Corte de Apelações da cidade considerou que o juiz de primeira instância errou ao admitir os depoimentos de outras mulheres que supostamente teriam sofrido abusos de Weinstein, mas que não foram citadas nas acusações apresentadas contra ele, e ordenou um novo julgamento.

As acusações contra o produtor vencedor do Oscar explodiram em 2017, dando início ao movimento #MeToo, que abriu caminho para que as mulheres lutassem contra a violência sexual no ambiente de trabalho.

Weinstein, 72 anos, foi condenado em 2020 em um tribunal de Nova York por estupro e agressão sexual contra a ex-atriz Jessica Mann em 2013, e por praticar sexo oral à força na ex-assistente de produção Mimi Haleyi em 2006.

Posteriormente, ele foi condenado a 23 anos de prisão.

