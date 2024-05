Polônia quer ocupar o cargo de comissário de defesa da UE, diz ex-primeiro-ministro

VARSÓVIA (Reuters) - A Polônia procurará preencher o novo cargo de comissário europeu para a defesa se tal for criado, disse o vice-presidente do Parlamento Europeu e antigo primeiro-ministro polaco em comentário no domingo.

À medida que a União Europeia procura tornar-se um ator maior na indústria de defesa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comprometeu-se a criar um cargo dedicado ao setor se ela ganhar um segundo mandato ainda este ano.

“Estamos falando com o comissário em momentos especiais, quando há uma guerra em curso para além da nossa fronteira oriental”, disse Ewa Kopacz, segundo a agência de notícias PAP, durante a campanha antes das eleições para a assembleia da UE, de 6 a 9 de junho.

“Penso que nos esforçaremos arduamente por um comissário de defesa que não só prepare estratégias para tempos de paz, mas também reconheça as ameaças”, disse ela.

Kopacz não mencionou quaisquer nomes, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros, Radoslaw Sikorski, foi mencionado nos meios de comunicação polacos como um potencial candidato.

“Sem dúvida conheço pessoas que têm experiência tanto em defesa como em política externa”, disse ela.

(Reportagem de Anna Koper)