Deslizamento de terra atinge casa em Caxias e morador morre; vídeo

Uma pessoa morreu e outra foi resgatada com vida após um deslizamento de terra atingir uma casa em Caxias do Sul (RS) neste domingo (12).

O que aconteceu

Duas pessoas foram encontradas em meio ao deslizamento de terra, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma delas morreu e outra foi resgatada com vida e encaminhada ao hospital.

O deslizamento atingiu uma casa, que desmoronou sobre os moradores. O Corpo de Bombeiros segue no local para descartar a possibilidade de haver mais vítimas, mas suspendeu as buscas devido às fortes chuvas na região.

Chuvas no estado

Há risco de novas cheias em quase todas as regiões do RS neste domingo. De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), é "muito alta" a probabilidade de cheias, especialmente na região centro-norte do estado.

Região de Porto Alegre tem risco de deslizamentos. Segundo a previsão do Cemaden, pode haver principalmente "quedas de barreira" à margem de estradas e agravamento de deslizamentos que já se iniciaram.

A previsão é de mais chuva e de frio para os próximos dias. Na maior parte do estado, segundo o Metsul, o tempo ficará instável, com chuva e garoa até a próxima terça-feira (14). Na quarta e na quinta a chuva deve parar, mas as temperaturas cairão em todo o estado. Para Porto Alegre, é prevista a mínima de 8 ºC na quarta.