Lazio derrota Empoli e sonha com torneios continentais

ROMA, 12 MAI (ANSA) - A Lazio conquistou neste domingo (12) uma importante vitória em cima do Empoli, pois manteve vivo o sonho de se classificar para as competições europeias na próxima temporada.

Os comandados de Igor Tudor bateram o rival toscano no estádio Olímpico, em Roma, por 2 a 0, graças aos gols do espanhol Patricio Gabarrón e do uruguaio Matías Vecino.

A equipe da capital italiana chegou aos 59 pontos e abriu uma vantagem de oito em relação ao atual campeão Napoli, que perdeu na 36ª rodada para o Bologna e estacionou na oitava posição, com 51.

A distância para Roma e Atalanta caiu para apenas um ponto, mas isso pode mudar até o fim do dia, pois os dois clubes entrarão em campo. Além disso, a Dea tem dois jogos a menos.

O Empoli, por sua vez, briga para não ser novamente rebaixado para Série B, mas precisará torcer por um tropeço da Udinese amanhã (13) contra o Lecce. Caso contrário, os azzurri entrarão na penúltima rodada na zona do rebaixamento. (ANSA).

