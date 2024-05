Candidata a distrito na Cidade do México denuncia atentado

Alessandra Rojo de la Vega, candidata para governar o distrito de Cuauhtémoc, na Cidade do México, denunciou um atentado armado contra ela, em meio a uma onda de violência contra políticos locais durante a corrida eleitoral.

Candidata por uma aliança opositora de três partidos (PRI, PAN e PRD), informou que seu veículo foi alvo de tiros de arma de fogo durante a noite de sábado, mas ela saiu ilesa.

"Informo que há pouco minha caminhonete, na qual eu estava a bordo, acabou de ser alvejada. Vamos denunciar este atentado, querem me calar", disse na rede social X, junto com imagens do veículo perfurado por balas.

A Promotoria da Cidade do México comunicou neste domingo que está investigando o incidente, ocorrido no bairro operário de Peralvillo.

Cuauhtémoc é um dos 16 distritos territoriais em que se divide a Cidade do México, e é sede do Palácio Presidencial onde mora o presidente Andrés Manuel López Obrador, o Zócalo (a praça pública mais importante do país) e os bairros turísticos de Condesa e Roma, entre outros atrativos.

É um dos distritos mais importantes por sua intensa atividade comercial, turística e cultural.

Desde 23 de setembro, quando começou o processo para as eleições gerais de 2 de junho, 25 aspirantes a cargos foram assassinados, de acordo com um relatório sobre violência eleitoral da organização civil Data Cívica.

