Ocupações pró-Gaza em universidades podem diminuir, mas especialistas esperam verão marcado por protestos

Por Brad Brooks

DENVER, Colorado (Reuters) - Cerca de uma dúzia de estudantes detidos pela polícia durante uma manifestação num campus universitário de Denver saíram da detenção sob aplausos de colegas manifestantes pró-Palestina, vários acenando convocações judiciais amarelas como pequenas bandeiras de vitória e implorando aos colegas manifestantes que não deixassem a sua energia desaparecer.

O quão resilientes as manifestações estudantis contra a guerra em Gaza que surgiram em Denver e em dezenas de universidades nos Estados Unidos serão é uma questão fundamental para os manifestantes, administradores escolares e polícia, com cerimônias de formatura sendo realizadas, férias de verão chegando e importantes acampamentos desmantelados.

Os manifestantes estudantis afirmam veementemente que continuarão até que os administradores cumpram as exigências, que incluem um cessar-fogo permanente em Gaza, que as universidades deixem de investir em fornecedores de armas e outras empresas que lucram com a guerra e anistia para estudantes e docentes que tenham sido disciplinados ou despedidos por protestarem.

Acadêmicos que estudam movimentos de protesto e a história da desobediência civil dizem que é difícil manter a energia do poder popular no campus se a maioria das pessoas se for. Mas também salientam que as manifestações universitárias são apenas uma tática no movimento pró-palestino que existe há décadas, e que este verão proporcionará muitas oportunidades para que a energia que começou nos campi migre para as ruas.

EVOLUIR OU DESAPARECER

Dana Fisher é professora da American University em Washington e autora de vários livros sobre ativismo e movimentos populares, e viu alguns de seus próprios alunos entre os manifestantes em seu campus.

Ela observou que o movimento universitário se espalhou organicamente por todo o país após a polícia ter sido chamada ao campus da Universidade de Columbia em 18 de abril, quando mais de 100 pessoas foram presas. Desde essas detenções, pelo menos 2.600 manifestantes foram detidos em mais de 100 protestos em 39 estados e em Washington, de acordo com a The Appeal, uma organização de notícias sem fins lucrativos.