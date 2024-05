Lula traz vídeo de Dia das Mães, dedica mensagem às do RS e diz que elas 'não estão sozinhas'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou, na manhã deste domingo, 12, uma mensagem de celebração do Dia das Mães. O presidente dedicou a maior parte do vídeo, de 1 minuto e 17 segundos, a um recado de solidariedade ao Rio Grande do Sul - em especial às mães do Estado, atingido há dias por fortes chuvas que provocaram enchentes.

Lula disse que as mães gaúchas "não estão sozinhas" e que o governo estará junto com a população "para recuperar e reconstruir o que foi destruído, cidades, casas, pontes, rodovias".

"Mas sabemos que nem tudo poderá ser recuperado. Mães perderam seus filhos e filhos perderam suas mães. A melhor maneira de honrarmos a memória daqueles que se foram é trabalharmos juntos com aquilo que o povo brasileiro tem de melhor: o espírito de união, a solidariedade e o amor ao próximo. Nesse dia de hoje, nossa gratidão àquelas que não nos deixam jamais perder a fé e a esperança", afirmou o presidente da República.

O governo já anunciou uma série de medidas para a população do Rio Grande do Sul, além de repasses a prefeituras em calamidade pública com as inundações.

Parte da ajuda, porém, ainda deve ser anunciada após as cidades e o Estado calcularem quanto será necessário para reconstruir toda a infraestrutura destruída (como prédios públicos, estradas e ruas, por exemplo).

Na quinta-feira, 9, o governo publicou uma medida provisória com uma série de ações para ajudar o Rio Grande do Sul e sua população, como linhas de crédito específicas, adiamento no pagamento de impostos e financiamento para estruturação de projetos.

No sábado, 11, em edição extra do Diário Oficial, abriu uma linha de crédito de R$ 12,2 bilhões.