Diesel recua em março nos postos do Brasil, aponta Ticket Log

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O preço médio do diesel S-10, o mais comercializado no Brasil, registrou 6,07 reais o litro nesta quinta-feira, queda de 0,33% ante o fim da primeira quinzena do mês, apontou o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

Já o diesel comum recuou 0,17% no período, para 5,96 reais o litro, segundo o levantamento, com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

"Fechamos o trimestre com o preço do diesel em baixa em grande parte do país, o que é positivo para os caminhoneiros que abastecem com o combustível diariamente. Quando comparado a fevereiro, o valor do tipo comum recuou 1%, bem como o do S-10", disse em nota o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

(Por Marta Nogueira)