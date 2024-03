Corpos são resgatados em Baltimore um dia após colapso de ponte atingida por navio

Os corpos sem vida de dois dos seis trabalhadores procurados foram recuperados na noite de quarta-feira (27) nas águas geladas do porto de Baltimore, na costa leste americana, segundo anunciaram as autoridades. O resgate foi feito um dia após o desabamento de uma ponte atingida pelo navio porta-contêineres Dali.

"Os mergulhadores localizaram uma caminhonete vermelha a uma profundidade de aproximadamente 7,6 metros", divulgou a polícia de Maryland, estado onde Baltimore está localizada, durante uma coletiva de imprensa. "Duas vítimas da tragédia estavam presas no veículo".

Os corpos recuperados foram identificados como sendo de dois homens de 35 e 26 anos, do México e da Guatemala, que faziam parte da equipe de trabalhadores presentes na estrada da ponte Francis Scott Key no momento do acidente.

Os corpos de quatro dos seus colegas, todos considerados mortos, ainda não foram encontrados, acrescentaram as autoridades.

Mas, sobretudo devido à quantidade de concreto e detritos, "os mergulhadores já não conseguem avançar com segurança" em direção "ao que acreditamos serem os veículos presos", acrescentou Roland Butler, da polícia de Maryland. As equipes de resgate tentarão, portanto, retirar a estrutura da água para facilitar o acesso dos mergulhadores, disse ele.

As autoridades alertaram, na noite de terça-feira (26), que não acreditavam poder "encontrar estes indivíduos ainda vivos", apesar de dois membros da sua equipe terem sido resgatados pouco depois da tragédia.

As vítimas, provenientes da América Latina segundo a imprensa americana, reparavam buracos na ponte quando esta desabou no rio Patapsco.

"Não foi projetado para resistir"

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB) forneceu na quarta-feira um cronograma detalhado da tragédia, com base na análise preliminar do gravador de dados do navio porta-contêineres.

Com 300 metros de comprimento e 48 metros de largura, o Dali, com bandeira de Singapura, deixou o cais do porto de Baltimore às 12h39 locais (01h39 pelo horário de Brasília) de terça-feira com destino à Ásia, disse Marcel Muise, investigador do NTSB, durante uma entrevista coletiva.

À 1h24, no horário local, alarmes começaram a soar a bordo do navio, sinalizando problemas de propulsão. O capitão da embarcação informou rapidamente às autoridades portuárias por rádio que o navio se dirigia para a ponte e solicitou a intervenção dos rebocadores.

O pedido de socorro também foi recebido por duas equipes da autoridade local de transportes que estavam na ponte devido às obras. Em seguida, todas as faixas de tráfego foram bloqueadas, provavelmente salvando vidas.

Então, à 1h29, o gravador do navio registrou "sons consistentes com a colisão". A ponte, usada todos os dias por milhares de veículos, desabou como um castelo de cartas, com seções inteiras da estrutura atingindo no barco.

Impressionantes imagens de videovigilância mostram o navio porta-contêineres saindo do curso, atingindo a ponte, inaugurada em 1977, e desabando em seguida.

Para o ministro americano dos Transportes, Pete Buttigieg, "este tipo de ponte (...) simplesmente não foi concebida para resistir a um impacto direto contra um pilar de sustentação essencial".

A tripulação tentou em vão desacelerar o curso do navio lançando a âncora. A investigação preliminar mostra que se tratou de um acidente, segundo as autoridades.

Biden promete reconstrução de ponte

O presidente Joe Biden prometeu que "o governo federal pagará a totalidade do custo da reconstrução" da ponte, que leva o nome do autor da letra do hino nacional americano, admitindo que isso levaria tempo.

"Estaremos ao lado dos residentes de Baltimore enquanto for necessário", garantiu o líder, que escreveu na rede social X sobre a importância da ponte Francis Scott Key: "Orientei minha administração a garantir que todos os recursos federais estejam disponíveis para ajudar nos esforços de busca e resgate e na resposta a esse terrível incidente".

This morning, I convened senior members of my team for a briefing on the collapse of Baltimore's Francis Scott Key Bridge.



I've directed my Administration to ensure every federal resource is available to assist search and rescue efforts and response to this terrible incident. pic.twitter.com/quqe7jogwm ? President Biden (@POTUS) March 26, 2024

A questão também é econômica, uma vez que a ponte, de quatro pistas, com 2,6 km de extensão, está situada num eixo norte-sul crucial para a economia da costa leste dos Estados Unidos.

Por enquanto, o transporte marítimo está "suspenso até novo aviso", segundo as autoridades. O porto de Baltimore é o 9° maior do país em atividade e gera mais de 15 mil empregos.

O Dali é "estável" e não representa um perigo para o ambiente e para o público, apesar da presença a bordo de 5,6 bilhões de litros de combustível e de alguns contêineres de materiais perigosos, garantiu esta quarta-feira, Peter Gautier, responsável pela guarda costeira. Dois dos contêineres, de um total de 4.700, caíram na água.

O navio é operado pela empresa de navegação Synergy Group e fretado pela gigante marítima dinamarquesa Maersk.

A autoridade portuária de Singapura disse na quarta-feira que havia passado por duas inspeções em 2023 e que um medidor de monitoramento de pressão de combustível com defeito foi reparado em junho. Autoridades chilenas relataram um defeito nas máquinas do navio em 2023, uma anomalia que, segundo elas, foi rapidamente reparada.

(Com informações da AFP)