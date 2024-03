Bolsas da Europa operam mistas antes do feriado de Páscoa; em Paris, Casino tomba 65%

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/03/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, após ganhos recentes, no último pregão antes do feriado de Páscoa, que se estenderá até o começo da próxima semana.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,30%, a 513,28 pontos, após encerrar os dois últimos pregões em máximas históricas. Apenas o subíndice de petróleo e gás tinha ganho de 0,23%, à medida que as cotações do petróleo ensaiavam recuperação após dois dias de perdas.

No noticiário corporativo, destaque positivo para a JD Sports Fashion, cuja ação saltava cerca de 6% em Londres, após a líder de moda esportiva britânica divulgar projeções para seu atual ano fiscal.

Na outra ponta, o varejista francês Casino - ex-controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) - tombava mais de 65% em Paris, após completar uma reestruturação que transfere o controle da empresa para o bilionário tcheco Daniel Kretinsky, como planejado.

Nas próximas horas, investidores na Europa vão monitorar uma série de dados econômicos dos EUA, incluindo revisão do Produto Interno Bruto (PIB) e da inflação PCE do quarto trimestre de 2023.

Mais cedo, foi confirmado que o Reino Unido entrou em recessão no fim do ano passado, após seu PIB encolher 0,3% no último trimestre de 2023. Já na Alemanha, o setor varejista decepcionou com uma inesperada queda de 1,9% nas vendas de fevereiro.

Às 7h03 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,46%, a de Paris avançava 0,56% e a de Frankfurt ganhava 0,13%. Já a de Milão tinha alta de 0,21%, enquanto as de Madri e Lisboa caíam 0,26% e 0,37%, respectivamente.

Os negócios com ações na Europa só serão retomados na terça-feira (02), após o feriado estendido de Páscoa.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires