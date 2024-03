Segunda fotografia divulga pela realeza britânica envolvendo Kate foi alterada digitalmente, diz Reuters

LONDRES (Reuters) - Uma segunda fotografia divulgada pela realeza britânica à imprensa pelo Palácio de Kensington, o gabinete do príncipe William e sua esposa Kate, foi alterada digitalmente em oito lugares, afirmou a Reuters nesta terça-feira, após uma análise da imagem pelos editores de fotografia da agência de notícias.

A imagem, divulgada em abril do ano passado para marcar o que teria sido o 97º aniversário da falecida rainha Elizabeth, mostrava a ex-monarca cercada por alguns de seus netos e bisnetos.

Ela havia sido tirada por Kate, de 42 anos, na residência real escocesa do Castelo de Balmoral, no verão anterior, de acordo com o informado pelo Palácio de Kensington na época.

Mais cedo nesta terça-feira, a Getty Images sinalizou aos seus clientes que a imagem de Balmoral havia sido "aprimorada digitalmente na fonte", sem fornecer mais detalhes.

"A Getty Images está realizando uma revisão das imagens de divulgação e, em linha com sua política editorial, está colocando uma nota do editor nas imagens onde a fonte sugeriu que elas poderiam ter sido aprimoradas digitalmente", disse um porta-voz.

Embora Getty, Reuters e outras organizações de notícias não tenham detectado naquele momento quaisquer problemas com a imagem de divulgação, a análise da fotografia pelos editores de fotografia da Reuters encontrou oito locais onde a imagem tinha sido claramente alterada por clonagem digital. A Reuters não conseguiu estabelecer imediatamente uma razão para as alterações.

A clonagem digital envolve a cópia de pixels para mover ou mascarar objetos ou áreas de uma foto.

O Palácio de Kensington se recusou a comentar a fotografia.

Um porta-voz da Reuters disse: "A Reuters está atualizando seus procedimentos relacionados à verificação de imagens do Palácio de Kensington após confirmar uma segunda fotografia alterada. Consistente com os Princípios de Confiança da Thomson Reuters, a Reuters exige que as fotos atendam aos seus padrões editoriais de qualidade, precisão e confiabilidade de imagem."

Este mês, a Reuters e várias outras grandes organizações de notícia retiraram uma fotografia de Kate com os seus três filhos, que foi divulgada pelo palácio para marcar o Dia das Mães, após uma análise depois da publicação mostrar que a fotografia não atendia aos seus padrões editoriais.

No dia seguinte, Kate pediu desculpas por qualquer confusão.

"Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experimentos com edição", disse ela em um comunicado na plataforma X. "Quero expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou."

O problema com as fotografias editadas surge em meio a especulações generalizadas nas redes sociais sobre a saúde de Kate desde que ela passou por uma cirurgia abdominal em janeiro.

Na segunda-feira, ela apareceu -- pela primeira vez desde a sua operação -- em um vídeo publicado pelo tabloide The Sun.

(Reportagem da redação da Reuters em Londres)