Aéreas estrangeiras temem que exigência de visto a tripulantes cancele voos

A exigência de vistos para comissários de bordo, mecânicos e pilotos de avião vindos de Austrália, Canadá e Estados Unidos, que entra em vigor a partir de 10 de abril, é questionada pela companhias estrangeiras afetadas pela medida. Representantes do setor já sugerem que pode haver cancelamento de voos e até apagão aéreo.

O que aconteceu

Assinado por Lula (PT), o decreto nº 11.515 revogou uma norma de Bolsonaro (PL). O Decreto nº 9.731, de 2019, suspendeu a exigência de visto para quem viesse de Austrália, Canadá e Estados Unidos. Porém, os três países não deixaram de exigir visto de brasileiros — o que levou Lula a retomar a exigência.

Governo baseia decisão no princípio da reciprocidade. Em entrevista em setembro de 2023, o ministro das relações exteriores Mauro Vieira afirmou que os países que cobram vistos de brasileiros foram chamados para negociar — mas muitos alegaram que não poderiam abandonar a exigência por conta da legislação.

Aéreas questionam o posicionamento. "Se seguir com essa intenção, o Brasil seria o único país da região a exigir visto de tripulantes", diz Dany Oliveira, diretor geral no Brasil da IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos). Ele questiona ainda o impacto da medida no turismo, já que visitantes vindos dos três países também passarão a precisar de visto para entrar no Brasil.

Emissão de visto custa 80 dólares. O documento permite que o portador entre no país por várias vezes e tem prazo de validade diferente de acordo com a nacionalidade. Para americanos, 10 anos. Para australianos e canadenses, cinco.

Exigência de visto para tripulantes não existe no Brasil desde 1952. Naquele ano, entrou em vigor o decreto nº 32.040, que permitiu a pilotos, comissários e mecânicos de todas as nacionalidades entrarem e saírem do país sem necessidade de apresentar o documento.

Falta de mão de obra gera risco de apagão. As empresas sugerem que a medida pode afetar a logística de voos. "A maioria dos tripulantes das empresas desses países são nascidos lá e o mesmo acontece com muitos de empresas do Oriente Médio e da Europa. Sem eles, vários voos teriam de ser cancelados", diz Oliveira.

60% dos voos entre o Brasil e a América do Norte são operados por empresas estrangeiras. No caso só do Canadá, a proporção chega a 100%.

Governo nega risco de apagão. Responsável pela emissão de vistos, o Ministério do Turismo afirmou que a mudança de 10 de janeiro para 10 de abril como data de entrada em vigor do decreto teve como objetivo "uma introdução segura para a medida, sem consequências para o setor de turismo".

Sistema para emissão de vistos apresenta instabilidade. Segundo Oliveira, há casos de pessoas que passaram até três semanas sem resposta após enviarem a documentação solicitada ao site https://brazil.vfsevisa.com/.

Emissão de vistos tem levado, em média, cinco dias, segundo Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o órgão, esse é o tempo médio de espera dos solicitantes que enviam a documentação completa para avaliação. Dados do ministério apontam que 70% dos vistos solicitados até o momento já foram emitidos.

Comércio também sofreria impacto de apagão. Oliveira lembra que produtos como frutas, remédios e eletrônicos são transportados preferencialmente por aviões.

Aéreas enviaram carta a ministérios em dezembro. No documento, empresas pedem "resposta formal" das autoridades à situação e alertam para o risco de apagão.

Em resposta, o governo criou um grupo de trabalho em dezembro. Representantes dos ministérios do Turismo, de Portos e Aeroportos, Embratur e Agência Nacional de Aviação Civil integram a equipe que irá analisar a situação. Não há prazos definidos para apresentação de resultados.

O que dizem os envolvidos

Defendemos que o visto não seja cobrado de passageiros nem de tripulantes, já que ele cria um freio para a vinda de estrangeiros ao Brasil. Esses turistas terminam preferindo ir para outros países por conta dessa exigência

Dany Oliveira, diretor geral da IATA no Brasil

A escala de trabalho onde se designa em que voo-destino o profissional irá trabalhar é liberada poucas semanas antes do voo. Nela, constam a informação de voo específico, como também os voos de reserva, em que o tripulante fica à disposição da empresa de sobreaviso no aeroporto ou em casa, para no caso de falta de um dos tripulantes designados, ele assuma sua função e aí pode ir para qualquer parte do mundo (...) A exigência de visto para tripulantes dificulta o trabalho das empresas, pois reduz a capacidade de substituição de tripulantes, o que pode levar a uma série de cancelamentos e atrasos de voos

IATA, em carta enviada ao governo brasileiro em dezembro de 2023

A data para a exigência de vistos de entrada no Brasil foi adiada para 10 de abril de 2024 com a intenção de garantir uma introdução segura para a medida, sem consequências para o setor de turismo. Esse foi o 2º adiamento, visto que a medida inicialmente entraria vigor em 1º de outubro de 2023. A política de reciprocidade é um mecanismo histórico da diplomacia brasileira e o Governo Federal está sempre disposto a negociar a isenção de visto com base nessa política

Ministério do Turismo, em nota enviada ao UOL