Mano idealiza 2025 promissor no Fluminense e vê retomada: 'Vamos ter um futebol mais completo'

Após conseguir livrar o Fluminense do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, o técnico Mano Menezes planeja um 2025 mais tranquilo e promissor à frente do clube carioca. Com a possibilidade de organizar a pré-temporada, definir reforços e remontar o elenco, o treinador gaúcho projeta ambições bem mais ambiciosas.

"É o desejo de todo técnico poder planejar, elaborar e fazer tudo o que imaginamos. Introduzir conceitos e iniciar um trabalho com um elenco. O mais importante é organizar o processo para que possamos fazer uma boa execução. Depois, é trabalhar muito no dia a dia para trazer os resultados que o torcedor espera".

Mano revelou que a conversa com a diretoria foi decisiva para a busca de reforços e definição da filosofia de trabalho a ser utilizada no transcorrer das competições que o time vai disputar .

"Todo o início é de muita expectativa. Fomos buscar alguns jogadores que pudessem somar ao grupo que já temos e hoje possuímos um equilíbrio maior. Temos qualidade, que é fundamental para jogar no Fluminense, formamos um grupo forte fisicamente. Acredito que possamos mostrar um futebol mais completo", afirmou.

Mano aproveitou a entrevista concedida ao site do clube para relembrar os percalços enfrentados em 2024 e também valorizar o elenco por conseguir manter o Fluminense na elite do futebol nacional. Segundo ele, essas lições não devem ser esquecidas.

"No ano passado alcançamos o objetivo mínimo (fuga do rebaixamento). É assim que um clube grande deve pensar. Mas por ter sido um objetivo mínimo, não foi menos difícil. Tivemos que construir vitórias em um curto espaço de tempo num Campeonato Brasileiro, mas vamos tirar daí ensinamentos para que certas coisas não se repitam".

O Fluminense terá o Campeonato Carioca como o primeiro desafio do calendário. A equipe tricolor faz a sua estreia no torneio estadual no estádio de Moça Bonita, neste domingo, contra a equipe do Sampaio Corrêa.