Santa Cruz-AC x Palmeiras: veja informações, onde assistir e prováveis escalações pela Copinha

Depois de aplicar sua maior goleada na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras dá sequência a sua participação no torneio nesta segunda-feira, quando enfrenta o Santa Cruz-AC, pela segunda rodada. A bola rola às 21h45 (de Brasília), na Arena Barueri.

Onde assistir: o duelo Santa Cruz-AC x Palmeiras terá transmissão do canal SporTV. Você também pode acompanhar os lances do jogo aqui no site da Gazeta Esportiva.

Na estreia pela Copinha, as Crias da Academia bateram o Náutico-RR por 9 a 0, na última sexta, com gols de Luighi (duas vezes), Riquelme Fillipi, Benedetti, Figueiredo, Thalys (duas vezes), Agner e Sorriso. Enquanto o Santa Cruz-AC empatou por 1 a 1 com o Oeste.

Com isso, o Verdão assumiu a liderança, com três pontos e nove de saldo de gols. A equipe do Acre vem logo atrás, em segundo lugar, com um ponto, seguida do Oeste, com a mesma pontuação. O Náutico-RR é o lanterna, com zero.

Prováveis escalações

Santa Cruz-AC: Denilson; Vini, Mateus, Joaquim e Esquerda; Elton, Marquinhos, Souza e Jucá; William e Samuel.



Técnico: Balu

Palmeiras: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Figueiredo, Allan e Thalys; Riquelme Fillipi e Luighi



Técnico: Lucas Andrade