Flamengo encerra preparação para o jogo contra o Inter; time terá novidade

Neste sábado (30), o Flamengo finalizou a preparação para o jogo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Filipe Luís comandou uma atividade tática no Ninho do Urubu, centro de treinamento rubro-negro.

O jovem técnico fez os últimos ajustes, com a missão de preparar uma mudança no time. Isso porque o volante Erick Pulgar foi expulso no empate com o Fortaleza, fora de casa, na última rodada, e cumprirá suspensão.

A tendência é a de que Evertton Araújo, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o Fortaleza, seja titular na vaga de Pulgar.

Embora não tenha mais chances de título brasileiro, o Flamengo defende uma série de nove jogos de invencibilidade. São cinco vitórias e quatro empates neste período, contando também os duelos pela Copa do Brasil, título que o Rubro-Negro garantiu ao superar o Atlético-MG na final.

Além disso, o Flamengo tentará encerrar um jejum contra o Internacional. O Rubro-Negro não vence o rival há cinco jogos (três empates e duas derrotas). A última vitória carioca aconteceu em 20 de novembro de 2021, quando a equipe fez 2 a 1 no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

Outro componente do jogo deste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, é que se trata de um confronto direto. O Internacional, terceiro colocado do Brasileirão, tem dois pontos a mais do que o Rubro-Negro, quinto colocado.