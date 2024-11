Artilheira do Paulistão, Amanda Gutierres exalta momento e festeja título: "Palmeiras precisava"

O Palmeiras é tricampeão do Paulistão feminino. Na tarde desta quarta-feira, o Verdão superou o Corinthians nos pênaltis, por 2 a 0, no Estádio Brinco de Ouro, após triunfo por 2 a 1 no tempo normal e empate em 2 a 2 no agregado. Amanda Gutierres foi a autora de um gols palmeirenses nos 90 minutos e foi importante para o título alviverde.

Com o gol marcado, a atacante terminou como a artilheira da competição. A camisa 9 chegou à marca dos oito gols e ultrapassou Ketlen, do Santos. Neste ano, Gutierres também foi a principal goleadora do Brasileirão feminino.

Apesar de ter perdido a cobrança na disputa de pênaltis, Amanda Gutierres fez uma avaliação positiva do momento que vive. A centroavante ainda festejou bastante o título conquistado pelo clube, o primeiro nesta temporada.

"Acho que é um momento bom. Era isso que o Palmeiras precisava, que a torcida precisava: de um título. A gente prometeu isso e cumpriu. Acho que agora não tem muito o que falar sobre a temporada. A gente foi campeão, então não dá para ver muita coisa. Mas acho que sempre temos algo a melhorar. Estou muito feliz por ser a artilheira novamente e por ajudar minha equipe da melhor forma", comentou em entrevista ao SporTV.

É GUTIG??L!

Campeão Y artilheira do Paulistão Feminino Sicredi!#PaulistãoFemininoSicredi

?Alexandre Battibugli e Mauro Horita/ /Ag. Paulistão/Centauro pic.twitter.com/ElVZTfRcWI ? Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) November 20, 2024

Como uma espécie de 'recompensa' pela boa temporada que teve no Palmeiras, Amanda Gutierres voltou a ser convocada pelo técnico Arthur Elias para integrar a delegação da Seleção Brasileira feminina. O Brasil disputa amistosos contra a Austrália nessa última data Fifa do ano.

As jogadoras começam a se apresentar à Seleção logo após o fim do Paulistão. A centroavante brincou e falou que, até a apresentação e o início dos treinos, ainda há tempo para celebrar e muito o título conquistado pelo Palmeiras.

"Até sexta dá tempo de descansar ainda (risos). Vamos comemorar agora, acho que a gente merecia esse momento. É aproveitar agora a galera para comemorar essa festa", finalizou a centroavante.

Esse foi o terceiro título do Palmeiras no Paulistão feminino. A equipe alviverde já havia conquistado o Estadual em 2001 e em 2022. Agora, em 2024, as paletrinas ergueram o tricampeonato e igualaram Ferroviária, São José e Botucatu.