David Luiz celebra carinho do elenco e exalta presença de Bruno Henrique: "Nos ajudou bastante"

Aos 37 anos, o zagueiro David Luiz não tem seu futuro definido para 2025, mas continua ajudando o Flamengo a vencer. Na noite desta quarta-feira, foi do veterano o único gol na vitória sobre o Cruzeiro pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Aos sete minutos do segundo tempo, o camisa 23 aproveitou um momento de desatenção da barreira cruzeirense na cobrança de uma falta, bateu colocado e abriu o placar. O feito foi muito comemorado pelos jogadores rubro-negros, inclusive os reservas, que cercaram David Luiz e o encheram de tapas na cabeça.

"É mais pelo ambiente, pela conexão que eu tenho com os meninos, com todos os jogadores. É gratificante você poder receber esse carinho e eu sou essa pessoa, que gosta de estar todos os dias em busca desse desenvolvimento coletivo. E eles sabem o quanto que eu quero vê-los desfrutar e viver coisas no futebol também," comentou o zagueiro em entrevista ao Premiere.

David Luiz falou também sobre a situação do atacante Bruno Henrique, que está sendo alvo de uma investigação por manipulação de resultados para beneficiar parentes em sistemas de apostas. O camisa 27 foi titular contra o Cruzeiro e foi um dos destaques da partida.

"O Bruno tem qualidade, a gente não tem que colocar em causa em momento nenhum a qualidade que ele tem. Ele soube gerir da melhor maneira possível, com experiência, e nos ajudou bastante," defendeu o companheiro.

Passado o duelo pelo Brasileirão, o Flamengo agora focará inteiramente na decisão da Copa do Brasil. No próximo domingo, será disputada a segunda partida da final contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. No jogo de ida, o Fla venceu por 3 a 1 no Maracanã.