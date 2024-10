Corinthians é superado pelo Agafuc-RS na final do Campeonato Brasileiro de futebol de cegos

Neste domingo, em confronto válido pela final do Campeonato Brasileiro de futebol de cegos, o Corinthians enfrentou o Agafuc-RS no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e foi derrotado por 2 a 1 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal.

Com o título, a equipe gaúcha chegou ao seu heptacampeonato (2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 e 2024) e se tornou o maior campeão da competição ao lado do Instituto de Cegos da Bahia (ICB-BA), que também soma sete troféus erguidos.

"A partida foi muito difícil. Sabíamos que ia ser um jogo que seria definido nos detalhes. Os pênaltis são um detalhe. Mas o nível das duas equipes era muito alto, o que mostra a força da nossa modalidade", declarou Ricardinho, ala do Agafuc.

Ao derrotar a Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais (Apadv-SP) por 1 a 0, a Associação Paraibana de Cegos (Apace-PB) garantiu o terceiro lugar do campeonato.

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Agafuc, que desperdiçou duas chances de inaugurar o placar. Já na etapa complementar, o Corinthians se impôs, mas não conseguiu converter sua superioridade em bolas na rede.

Na disputa de pênaltis, os goleiros Geovane, do Corinthians, e Luan, da Agafuc, fizeram grandes defesas. Por 2 a 1, (Bill e Léo, para o Agafuc, e Tiago Paraná, para o Timão), a equipe gaúcha saiu vencedora.

"Foi um jogo que valeu para quem veio assistir. Qualquer uma das duas equipes poderia ter vencido essa decisão", afirmou Nonato, do Agafuc.

Tiago Paraná, Cássio, Jefinho (Corinthians), Ricardinho e Nonato (Agafuc) atuaram nesta decisão e fazem parte da Seleção Brasileira de futebol de cegos, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024.

O campeonato iniciou com 12 times divididos em três distintos grupos, que se enfrentaram em turno único. Os melhores oito colocados avançaram à etapa seguinte.

Adef-DF (Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal), Escema-MA (Escola de Cegos do Maranhão) e Acergs-RS (Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul) foram os três clubes rebaixados desta edição e disputarão a Série B em 2025.