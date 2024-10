Goiás x Santos: informações e prováveis escalações do jogo válido pela Série B do Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Santos visita o Goiás em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Serrinha, em Goiânia (GO), a partir das 21 horas (de Brasília).

O Peixe chega animado para este embate. São oito compromissos sem perder, com quatro vitórias e quatro empates.

O Alvinegro Praiano aparece na segunda colocação, com 53 pontos, um a menos que o Novorizontino, que perdeu para o Amazonas, na última sexta-feira. Ou seja, um empate já leva os paulistas à liderança.

O técnico Fábio Carille não tem novos desfalques para este jogo. Com isso, ele deve repetir a escalação das últimas rodadas.

"Acho que estamos bem. Estamos numa sequência boa. Temos a melhor defesa do campeonato, mas temos que agradecer aos atacantes também, que nos ajudam ali atrás. E agora é manter assim para conseguirmos o acesso. Na segunda temos mais uma final. Temos tem mais nove finais. É fazer um grande jogo lá", disse o meia Diego Pituca.

Do outro lado, o Goiás está há três partidas sem vencer. São dois empates e uma derrota. Assim, a equipe está em 12º lugar, com 38 pontos.

FICHA TÉCNICA



GOIÁS X SANTOS

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)



Data: 07 de outubro de 2024, segunda-feira



Horário: 21 horas (de Brasília)



Arbitro: Marcelo De Lima Henrique-CE



Assistentes: Renan Aguiar Da Costa-CE e Anderson Da Silva Rodrigues-CE



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga-RJ

GOIÁS: Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, David Braz (Reynaldo) e Sander; Marcão, Rafael Gava e Juninho; Jhon Vásquez, Edu e Welliton Mateus.



Técnico: Vagner Mancini

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva



Técnico: Fábio Carille