Goiás x São Paulo: veja onde assistir ao jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira, o São Paulo tem um compromisso decisivo pela frente. O Tricolor paulista visita o Goiás a partir das 20h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir: a partida terá transmissão da Amazon Prime Video, plataforma de streaming paga.

Com chegam as equipes?

O São Paulo chega confiante para o segundo jogo das oitavas de final. O Tricolor venceu o confronto de ida por 2 a 0, no Morumbis, com gols de Luciano e Calleri. Com isso, tem a vantagem do empate e pode perder por até um gol de diferença que avançará às quartas.

Os comandados de Luis Zubeldía vêm de duas vitórias consecutivas - esta contra o Goiás e a última contra o Flamengo por 1 a 0. O time, porém, vive um momento de certa instabilidade, já que antes disso havia acumulado dois empates e uma derrota.

Para o confronto, o treinador argentino deve ter força máxima. Os únicos desfalques são-paulinos, neste momento, são Pablo Maia (cirurgia no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Alisson (cirurgia por conta de fratura no tornozelo direito).

Do outro lado, o Goiás virá para o confronto com um técnico interino no comando. No último domingo, o Esmeraldino informou a demissão do treinador Márcio Zanardi e de sua comissão técnica após um revés de 2 a 1 sofrido para o Novorizontino.

O clube de Goiânia amargou três derrotas, um empate e uma vitória nas últimas cinco partidas. Ao todo, Zanardi comandou o Goiás em 21 partidas. Foram oito vitórias, quatro empates e nove derrotas, com um aproveitamento final de 44%.