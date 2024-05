Brasil leva virada da Itália e perde a 2ª em casa na Liga das Nações

A seleção brasileira de vôlei masculino levou uma virada da Itália e foi derrotada pela Liga das Nações. Neste domingo (26), no Maracanãzinho, os brasileiros foram superados no tie-break, com parciais de 17-25, 25-15, 22-25, 25/17 e 15-13.

Na estreia, o Brasil já tinha sido superado por Cuba, mas depois emendou vitórias diante de Argentina e Sérvia. O próximo compromisso brasileiro será contra a Alemanha, no dia 4 de junho, em Fukuoka, no Japão.

A seleção ocupa a oitava posição na classificação geral, com 6 pontos. A Itália, que está invicta, lidera com 11.

1º set

Com o bloqueio afinado, principalmente pelos desempenhos de Leal e Flavio, o Brasil logo abriu vantagem no set e, aos poucos, foi construindo uma vantagem confortável. Darlan surgiu como destaque, furando o bloqueio adversário, e os donos da casa fizeram um tranquilo 25-17.

2º set

Se no set anterior o Brasil fez sete pontos de bloqueio, a segunda parcial não teve ponto algum da equipe neste fundamento. A Itália, com destaque para Lavia, logo abriu larga vantagem, calando o Maracanãzinho com um 25-15.

3º set

Darlan seguiu virando quase todas, mesmo se afobando em alguns lance. Mas o time brasileiro pouco errou e contou com vacilo dos italianos e chegou a abrir sete pontos de vantagem. Lucarelli também foi importante no ataque. A Itália cresceu, principalmente com um saque forçado e um bloqueio bem postado, mas o Brasil conseguiu fazer valer a vantagem aberta no início da parcial e fechou com 25-22.

4º set

Nervoso, errando muito e dando muitos pontos de graça, o Brasil viu a Itália abrir vantagem no início da parcial. Bernardinho mexeu e remexeu no time, que não reagiu. Do outro lado, a Itália ganhou confiança, principalmente com Michieletto, que atacou demais, bloqueou e ainda fez um ponto de saque, e levou o jogo para o tie-break com 25-17.

5º set

No set decisivo, nenhuma da equipes abriu vantagem de início. O placar ficou empatado em 10 a 10 e, daí em diante, após um pedido de tempo do técnico Ferdinando De Giorgi, a Itália abriu dois pontos de vantagem. Bernardinho também pediu um tempo para ajustar e dar uma esfriada nos adversários. Com 14-13 para a Itália, o árbitro apitou ponto para o Brasil, dando ataque no chão italiano. O VAR mostrou que a bola não encostou na quadra, e o ponto voltou. Lucarelli foi para o saque, mas a Itália confirmou seu ataque e fechou com 15-13.