De virada, Brasil é derrotado pela Itália no tie-break na Liga das Nações masculina de vôlei

Neste domingo, no Maracanãzinho, o Brasil foi derrotado para a Itália por 3 sets a 2, pela quarta rodada da Liga das Nações masculina de vôlei. A equipe comandada por Bernardinho conheceu sua segunda derrota na competição competição. As parciais foram 25/17, 25/15, 25/22, 25/22 e 15/13.

Diante da derrota, a Seleção Brasileira para nos cinco pontos e fica na oitava colocação. A Itália, por sua vez, permanece na terceira posição com dez unidades.

A Seleção já está classificada para Paris 2024 e a Liga das Nações é a última competição antes dos Jogos Olímpicos e, no dia 4 de junho (terça-feira), às 00h (de Brasília), o time volta para as quadras, quando encara a Alemanha pela quinta rodada, no Japão. Já os italianos, um dia depois dia às 21h, enfrentam os franceses.

No primeiro set, os comandados de Bernardinho conseguiram se impor diante da Itália e liderou o placar por todo o período. A equipe, empurrada pela torcida, anotou belos pontos de bloqueio. O placar parcial ficou em 25/17 para os brasileiros.

O segundo set foi diferente e os italianos que conseguiram abrir boa vantagem. O Brasil, por sua vez, foi resiliente e chegou a diminuir a desvantagem. Entretanto, a Itália atingiu uma sequência de pontos e finalizou na liderança com o placar de 25/15.

O Brasil voltou inspirado para o terceiro set e repetiu a história do primeiro, estando sempre em vantagem. A equipe de Bernardinho chegou a abrir um 14 a 6 e viu a Itália crescer e diminuir para dois pontos (16/15). O set terminou equilibrado com parcial de 25/22.

No quarto set, a Itália voltou melhor e administrou boa vantagem contra o Brasil. A Seleção, por sua vez, não implacou uma sequência de pontos e saiu derrotada por 25/17.

O tie-break foi equilibrado, com placar permanecendo com diferenças mínimas. No final, os italianos venceram por 15/13.