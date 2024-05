Sem Jhon Arias por mais de 1 mês, Fluminense perderá um dos artilheiros do ano

O Fluminense confirmou a convocação de Jhon Arias para defender a Colômbia na Copa América. O desfalque será bastante lamentado pelo técnico Fernando Diniz, já que o atacante tem o melhor desempenho ofensivo no elenco tricolor em 2024 entre os jogadores disponíveis.

Jhon Arias é o artilheiro do Fluminense na temporada ao lado de Lelê, que sofreu uma grave lesão e ficará muito tempo em recuperação. Ambos balançaram as redes seis vezes no ano.

A liberação de Jhon Arias será a partir do começo de junho. Primeiro, a Colômbia disputa dois amistosos, contra Estados Unidos, dia 8, e Bolívia, uma semana depois.

A Copa América será disputada entre 20 de junho e 14 de julho nos Estados Unidos. Os colombianos integram o grupo D, junto com Brasil, Paraguai e Costa Rica.

A falta de Jhon Arias será sentida basicamente no Campeonato Brasileiro. O Fluminense amarga um mau começo na competição nacional e atualmente está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

Veja os artilheiros do Fluminense no ano:

Jhon Arias - 6 gols



Lelê - 6 gols



Germán Cano - 5 gols



Isaac - 2 gols



João Neto - 2 gols



Marquinhos - 2 gols



PH Ganso - 2 gols



John Kennedy - 2 gols



Manoel - 1 gol



David Terans - 1 gol



Keno - 1 gol



Luan Freitas - 1 gol



Martinelli - 1 gol



Renato Augusto - 1 gol



Marcelo - 1 gol.