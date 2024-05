Rossi revela proposta da Premier League recusada pelo Flamengo

O goleiro Agustín Rossi ainda busca o status de ídolo com a camisa do Flamengo, mas já está recebendo o assédio do exterior. O argentino disse, em entrevista à Rádio De La Red, que teve em mãos uma oferta para atuar no futebol inglês.

"Se eu tiver jogando bem, podem aparecer ofertas. Fiquei sabendo do interesse de um clube da Premier League que o Flamengo descartou", afirmou o arqueiro, sem citar o nome do clube.

Aos 28 anos, Rossi chegou ao Flamengo no ano passado e, em 2024, defendeu a equipe em 23 oportunidades. Neste momento, ele está atuando nas partidas do Brasileirão e da Libertadores da América. Na Copa do Brasil, o técnico Tite deu a oportunidade para Matheus Cunha jogar nos duelos contra o Amazonas.

Ainda assim, Rossi considera que passa por uma grande fase em sua carreira. "Acho que terei outra chance (de transferência) no futuro", destacou. "Jamais fecharei a porta pra ninguém", emendou.