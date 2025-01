Oscar: estatueta que seria de Fernanda Montenegro virou peso de porta; veja

Fernanda Montenegro, 95, concorreu ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar em 1999, mas perdeu para Gwyneth Paltrow, 52.

O que aconteceu

Em uma entrevista ao canal da Vogue em outubro de 2023, Paltrow contou que utilizava sua estatueta do Oscar como peso de porta. A atriz conquistou o prêmio de Melhor Atriz em 1999 e disputou o título com Fernanda Montenegro.

Após a indicação de Fernanda Torres, 59, nesta quinta-feira, 23, a entrevista da artista norte-americana voltou a repercutir nas redes sociais. Na ocasião, Gwyneth caminhava pelo jardim de sua casa, quando o repórter apontou a câmera para o chão, onde a estatueta estava. "Que belo prêmio da Academia", comentou. A atriz, com bom humor, respondeu: "É meu peso de porta. Funciona perfeitamente".

Paltrow ganhou o prêmio por sua atuação em "Shakespeare Apaixonado", que concorria com Fernanda Montenegro, indicada por sua atuação em "Central do Brasil". Após as críticas, um representante da atriz disse à Variety que a fala foi apenas uma brincadeira.