Dona Déa x Carlinhos Maia: entenda a briga após acusação de transfobia

O domingo (19) foi marcado por um atrito público entre Dona Déa, 77, e Carlinhos Maia, 33, envolvendo a cantora Liniker, 29. Entenda:

O que aconteceu

Carlinhos era um dos convidados do Domingão (Globo) deste domingo (19) e Dona Déa se emocionou com uma fala do influenciador sobre sua mãe.

No entanto, após o programa ir ao ar, a mãe de Paulo Gustavo criticou uma fala de Carlinhos sobre a cantora Liniker. O influenciador errou o pronome da cantora, o que foi apontado como transfobia.

Déa explicou que o comentário de Carlinhos foi feito posteriormente à gravação do programa. "Ao se fazer de desentendido quanto ao pronome correto para se referir à artista, Carlinhos Maia não só cometeu uma violência com a Liniker, mas como também com toda a população trans que se vê todos os dias em risco, sendo desrespeitada e violentada", escreveu.

O nome para isso é transfobia. Não é tolerável, admissível sob qualquer pretexto, que a orientação sexual e identidade de gênero de qualquer pessoa seja motivo de piada. Dona Déa

Déa também criticou o pedido de desculpas de Carlinhos, em que ele afirmou não saber a utilização dos pronomes. "Se a justificativa apresentada pelo humorista foi de ser ignorante quanto a um tema tão sensível, isto é, não saber o pronome correto a ser utilizado com a artista Liniker - ela, dela -, Carlinhos Maia não deveria fazer disso um troféu e muito menos uma piada".

"Enquanto a senhora faz texto, é na MINHA CASA que dezenas de trans, travestis, gays e todos que não estão na TV têm oportunidades reais", escreveu nos comentários da publicação.

A cantora Liniker não se pronunciou até o momento.

Acusação de transfobia

A fala acusada de transfobia aconteceu em 24 de dezembro, quando Maia debochou dos pronomes para se referir a Liniker, que é transexual. "Você foi para o show dele, dela, delu, dolu, de Liniker", disse o humorista nos Stories do Instagram.

Após a repercussão negativa, Maia deletou o vídeo e negou ter sido transfóbico em seu comentário sobre Liniker. "Eu vivo colocando as músicas da Liniker há anos... Ontem eu estava embriagado, o mundo fala mal de mim... Ontem eu falei elu, delu, dalu, dela, para me referir a ela... Não é uma desculpa, porque não devo nada... A Liniker é ela, mas a comunidade [LGBT] que vá para a put* que pariu. Não me importo com vocês".