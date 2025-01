Marido de Jocelyn Wildenstein diz que socialite 'morreu dormindo'

O marido de Jocelyn Wildenstein, socialite conhecida como Mulher-Gato, afirmou à revista People que ela "morreu dormindo".

O que ele disse

Lloyd Klein diz que o casal teve um "happy hour agradável" na noite de Ano-Novo, quando eles dormiram para a virada do ano. "Tivemos um happy hour agradável na mesma noite e estávamos nos preparando para o Ano-Novo, e tiramos uma soneca só para ficarmos bem antes de nos vestirmos".

Questionado sobre a causa da morte de Jocelyn, Klein afirma que ela tinha flebite, uma condição descrita como inflamação nas paredes de uma veia. "Por causa da flebite, as pernas estavam muito, muito inchadas, o sangue estava bloqueado e não havia oxigênio no cérebro", explica ele.

Quando foi acordá-la, ele relembra que ela já não estava viva. "Estávamos tirando uma soneca e quando acordei, eu disse: 'Jocelyn, temos que acordar, temos que nos vestir', e ela estava fria e morta".

É extremamente triste deitar com sua outra metade que eu conheço há 21 anos e esperar para comemorar a véspera de Ano-Novo e encontrá-la fria.

Lloyd Klein, marido de Jocelyn

Quem era Jocelyn

Nascida Jocelyne Périsset, ela estava em um palácio parisiense no momento de sua morte. As informações são do Paris Match.

O noivo de Wildenstein disse que "um ícone desapareceu". "Seu companheiro, Lloyd Klein, está triste ao anunciar a morte de Jocelyn Wildenstein em Paris, aos 84 anos", diz a nota da família enviada a AFP. Ela foi vista pela última vez em 18 de dezembro em Paris, quando estava com Klein.

Em agosto deste ano, ela divulgou uma foto datada do começo da década de 1980 e expôs como era sua aparência antes de dar início à sequência de plásticas que a levaram a ficar conhecida pelo apelido de Mulher-Gato. "Feliz aniversário para a minha linda filha, Diane Wildenstein", escreveu ela na legenda do post no Instagram, em que posa com Diane, ainda bebê, em seu colo.

Jocelyn adquiriu notoriedade após se casar, em 1978, com o vendedor de arte Alec N. Wildenstein. Os dois permaneceram juntos até 1999, quase uma década antes do falecimento dele, em 2008.

No Instagram, ela possui mais de 1 milhão de seguidores. As feições quase felinas, adquiridas por meio das plásticas que muito modificaram seu rosto, valeram-lhe nas redes a alcunha de Rainha Leoa.

Em outubro, ela fez uma aparição pública rara ao lado do noivo, o designer de moda Lloyd Klein, 57. O casal compareceu à Semana de Moda de Paris, na França.

Em 2017, segundo o site TMZ, o casal foi preso por conta de uma briga que passou de verbal para física. Segundo a publicação, Jocelyn estava cozinhando de madrugada em seu apartamento, em Nova York, quando um prato quebrou no forno.

Ela contou para a polícia que o noivo a jogou no chão, machucando seu pescoço e braço. Na ocasião, ela foi levada para um hospital local. Já Klein alegou ter sido arranhado na testa, tendo a pele dilacerada, e também foi para o hospital. Ambos foram presos na ocasião.