De primeiros eliminados à campeã: quem do BBB investe em conteúdo adulto?

Alguns ex-participantes do BBB (Globo) decidiram investir em conteúdo adulto com o fim do programa. Veja os brothers e sisters que mais se destacam nos sites +18.

Quem do BBB investiu em conteúdo adulto

Nizam, Juninho e Vinícius Rodrigues começaram a vender conteúdos sensuais menos de um ano após o BBB 24. Juninho até revelou ganhar mais de R$ 100 mil com o trabalho.

Key Alves continuou faturando milhares de reais em sites +18. A jogadora de vôlei já investia no segmento antes de entrar no BBB 23.

Lumena se rendeu às plataformas adultas há alguns anos. A ex-BBB 21 tem contas no OnlyFans e Privacy.

Clara Aguilar viu nos conteúdos eróticos a oportunidade de se conhecer melhor. A ex-sister que ficou no terceiro lugar do BBB 14 contou que ficou mais confiante após publicar fotos sensuais em plataformas +18.

Campeã do BBB 11, Maria Melilo tem conta no OnlyFans. A famosa tem se dedicado a recriar fotos icônicas de revistas dos anos 1980 e 1990.