'Senna' desaparece da Netflix e fãs questionam no X: 'Cadê? Sumiu'

A minissérie 'Senna', uma das mais assistidas do Netflix nos últimos dias, sumiu do catálogo da plataforma na manhã deste sábado, 14.

A Splash, a Netflix afirmou que o problema persistiu ao longo de uma hora, mas já foi solucionado. Confira a nota na íntegra no final da matéria.

O que aconteceu

Série desapareceu do Netflix nesta manhã. No X (antigo Twitter), diversos usuários reclamam que não conseguem encontrar a série no catálogo da plataforma —tanto no Brasil quanto em outros países.

'Senna' foi lançada no dia 29 de novembro. Em seis episódios, a minissérie explora a vida pessoal e carreira do piloto Ayrton Senna, que morreu em 1994 e foi interpretado por Gabriel Leone.

cadê a série do senna ???? sumiu, quero assistir o 2 ep -- Kes (@pqeuaqui) December 14, 2024

Até a Netflix tá me boicotando, tirando o Senna do catálogo nas férias -- livinha (@liviaarfern) December 14, 2024

A gente tava assistindo a série do Senna e do nada ela sumiu da Netflix??? -- queer media (@terocolis) December 14, 2024

sacaron la serie de senna y me faltaban dos capítulos para terminarla -- anto (@NoniAntoo) December 14, 2024

Netflix afirmou que já solucionou problema. "Durante cerca de uma hora nesta manhã, a série 'Senna' não estava disponível na conta de alguns de nossos assinantes. Nossos engenheiros já resolveram a questão."