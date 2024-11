Escada do Céu: ponto turístico da China tem mais de 1.500 metros de altura

Uma nova atração turística na China tem atraído os olhares de turistas do mundo todo: a Escada do Céu, originalmente batizada de Tianti, fica nas montanhas do Monte Qixing, no Parque Natural de Zhangjiajie, famoso pelas montanhas que inspiraram o filme Avatar e as florestas de pedra.

O que aconteceu

A estrutura tem 168 metros de comprimento e fica a mais de 1.500 metros do solo. A escada foi projetada para permitir aos visitantes uma subida desafiadora até o topo de um penhasco, onde eles podem apreciar uma vista panorâmica das montanhas e vales ao redor.

Essa atração foi pensada não apenas para ser um ponto turístico, mas também como um desafio físico para os mais corajosos. Os turistas enfrentam um percurso íngreme, mas a recompensa é uma vista deslumbrante da região montanhosa e da paisagem local.

A atração turística recebe uma média de mais de 1.200 turistas por dia, de acordo com a emissora chinesa CCTV . O local tornou-se tão popular que chegou a ter até um "engarrafamento de pessoas" no ar.

Quanto custa e como funciona?

O ingresso para a atração custa em média 580 yuans, cerca de R$ 470. Esse preço inclui o acesso à escada, aos pontos turísticos ao redor e também a algumas áreas de descanso no caminho. Para aqueles que não são adeptos do exercício físico, há também opções de transporte mais leves para chegar à base da escada.

Yuan Xiaorui, supervisor de marketing da Qixing Adventure, empresa que opera a atração, disse à CNN americana que a experiência dura cerca de três horas. "Todo o processo será acompanhado por treinadores. Os clientes também são equipados com capacetes, cintos de segurança e bolsas de proteção (mochilas de caminhada)". Yuan acrescentou que toda a área é inspecionada regularmente e "quaisquer problemas encontrados serão eliminados em tempo hábil".

O acesso à Escada do Céu requer um preparo físico adequado, pois, apesar de existirem alguns pontos de descanso ao longo do caminho, a subida pode ser exaustiva. Especialmente para os turistas que não estão acostumados com longas caminhadas em terrenos íngremes.