Luiza Possi sobre reality na Band: 'Não consegui chegar na Padrão'

A Band estreia neste sábado (23), às 12h, o reality show "Mestres da Air Fryer".

Apresentado por Luiza Possi, o programa conta com 10 participantes que usam a fritadeira elétrica no dia a dia, mas não são profissionais de culinária.

Eu tenho cara de vegana e que não cozinha, mas eu como muito, cozinho e não sou vegana. Sempre gostei muito de cozinhar. Já fiz um reality em 2014, fiz uma série chamada 'Blogueira Caseira' no meu Instagram, que era cozinhando em casa. Eu gosto muito. Muito mesmo. Mas nunca tive uma relação profissional. Com o reality, ganhei muita experiência. Luiza Possi, durante conversa com a imprensa

Apresentadora ressalta que conseguiu imprimir a própria marca à frente do programa, sem perder a seriedade que a atração exige. "Estamos lidando com os sonhos das pessoas. É muito sério isso. Tem gente que chora, tem gente que vai para casa e tem gente que está em outra cidade, passando pressão."

Luiza avalia que não alcançou o padrão de Ana Paula Padrão, apresentadora do MasterChef, também da Band. "Não dá para fazer o tempo inteiro uma brincadeira, mas não consegui chegar na Ana Paula Padrão, que fica séria, linda e estática. Aí fui eu."

Júri é composto por Dalton Rangel, Chef Destaque do Ano pela "Go Where Gastronomia" em 2023, e Bruna Hermogenes, influenciadora digital conhecida como "rainha da air fryer".

Foi uma surpresa saber o tamanho da versatilidade da air fryer. Eu nunca imaginei que ela pudesse ser utilizada em tantos preparados. Porque para mim, como visão de chefe, é um aparelho pequeno comparado ao volume de produção que normalmente eu costumo fazer. E eu em casa, costumo praticamente não cozinhar. Rangel, chef de cozinha

Semanalmente, o programa contará com jurados convidados. Entre eles, estarão a atriz Mariana Belém, os influenciadores Brino, Vovó Maria e Karol Babadeira, o repórter Thiago Simpatia, os humoristas Estevam Nabote, Dennys Motta e Emerson França, e a chef Ananda Vasconcelos.

Ideia do programa surgiu da observação de que a Air Fryer é um assunto popular, impulsionado pelas buscas na internet e pelo aumento das vendas.

Ela faz parte da minha vida há 10 anos. Ter participado do projeto, ver, desmistificar tudo isso, e trazer para rede nacional foi uma felicidade muito grande para mim. Já sofri muito preconceito por causa disso, principalmente quando fiz gastronomia. Eu já usava air fryer, porque comecei a fazer por hobby. As pessoas falavam: 'Cozinheira de verdade não usa air fryer'. Bruna Hermogenes, a 'rainha da air fryer'

Luiza Possi comanda o 'Mestres da Air Fryer' Imagem: Divulgação/Guilber Hidaka

No primeiro episódio, os participantes se apresentam e enfrentam o desafio de preparar receitas de família. A cada semana, haverá eliminações no estilo "mata-mata" até a final, em 11 de janeiro.

O vencedor ganhará um troféu, R$ 30 mil em produtos e uma Air Fryer da Britânia, marca patrocinadora do programa. Os demais participantes também receberão uma Air Fryer.

"Mestres da Air Fryer Britânia", produzido pela Bufalos, vai ao ar no BandReceitas e no Bandplay às quintas-feiras, às 16h, e na TV aberta aos sábados, ao meio-dia, com transmissão simultânea no aplicativo, no Band.com.br e no YouTube.