Marquezine reconhece que 'pagou a língua' ao ficar com João Guilherme

Bruna Marquezine, 29, revelou que "pagou a língua" ao ficar com João Guilherme, 22.

O que aconteceu

Atriz confessou que havia afirmado que nunca ficaria com o atual namorado. A declaração foi feita durante o quadro "Eu Nunca", do canal de Sophia Abrahão no YouTube.

Falava que nunca ia ficar, fiquei. Falava que nunca ia namorar... Nunca ia ficar? Fiquei. Nunca ia namorar? Namorei. Marquezine

Fala da artista arrancou risadas do elenco da série "Amor da Minha Vida", do Disney+, que também participava da brincadeira.

Bruna Marquezine pagou a língua ao ficar com João Guilherme Imagem: Reprodução/YouTube/@Sophia Abrahão

Marquezine e João foram vistos pela primeira vez juntos em janeiro deste ano, quando passaram férias em Fernando de Noronha. Em junho, eles foram fotografados se beijando em público no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Ambos estão no elenco da série "Amor da Minha Vida", que estreia no dia 22 de novembro. Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, o casal evitou se encontrar durante o tapete vermelho da pré-estreia, mas depois, num segundo momento, fez até fotos de beijos. Eles assistiram aos primeiros episódios lado a lado.